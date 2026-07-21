Академик Ямбург: новый указ президента придаст вес профессии учителя

Владимир Путин подписал указ, который закрепил особый статус профессии учителя. Например, теперь педагоги могут получить звание "Ветеран труда" после 25 лет стажа, не предъявляя дополнительных наград. Какие еще нововведения вступили в силу и как они отразятся на жизни работников сферы образования, разбиралась Москва 24.

Престиж профессии

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Владимир Путин подписал указ о признании особого статуса и высокой общественной важности профессии учителя. Согласно документу, вступившему в силу 20 июля 2026 года, государство признает уникальную роль педагогов в обучении и воспитании граждан, которая помогает сохранить и приумножить интеллектуальные, культурные и нравственные ценности общества.

В связи с этим работники, чей профессиональный стаж составляет более 25 лет, будут получать почетное звание "Ветеран труда". Ранее для этого кандидату нужно было иметь государственные или ведомственные награды. Также новый документ гарантирует преподавателям возможности для непрерывного роста и методическое сопровождение плюс предусматривает снижение нормативов учебной нагрузки и оптимизацию рабочего времени.

Кроме того, теперь учителя официально защищены от угрозы причинения вреда жизни и здоровью в процессе деятельности. Все педагоги смогут бесплатно консультироваться у юристов по вопросам трудового права и профессиональных аспектов.

Вместе с тем в России вводятся меры поддержки для новых кадров. В частности, молодые учителя в течение первого года работы обязательно получат опытных наставников. Кроме того, все педагоги смогут безвозмездно использовать государственные цифровые образовательные ресурсы. Также указом рекомендовано властям субъектов организовать зачисление детей учителей в детские сады в первоочередном порядке.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов подчеркнул, что государство реализует комплекс мер по повышению авторитета учителей в обществе. Основным инструментом в этом выступает национальный проект "Молодежь и дети", запустивший масштабные инструменты для помощи и карьерного роста преподавателей. В результате профильные ведомства фиксируют увеличение числа желающих стать учителями, заявил глава ведомства.





Сергей Кравцов министр просвещения РФ Количество заявлений в педагогические вузы на сегодняшний день составляет почти 585 000, что превышает показатель 2025 года – 455 000. Убежден, что принятие указа президента позволяет нам выйти на совершенно новый уровень: масштабировать лучшие практики на всю страну, усилить системную работу с педагогическими кадрами и создать единые федеральные стандарты поддержки.

Ранее в Госдуме предложили избавить классных руководителей от обязанностей педагогов по тем или иным предметам. Они должны выполнять роль исключительно "наставников", убежден вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов.

Полная защита

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Опубликованный документ окажет ощутимую поддержку педагогам, подчеркнула в разговоре с "Российской газетой" первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

По ее мнению, в подписанном указе отражены наиболее актуальные темы для педагогов.





Татьяна Буцкая первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Укрепление общественной значимости профессии учителя – важный шаг. Именно учитель формирует знания, ценности и мировоззрение подрастающего поколения. Поддержка педагогов – это не только вопрос справедливости, но и инвестиция в будущее страны. Чем выше престиж учительского труда, тем сильнее мотивация молодых специалистов приходить в школу и оставаться в профессии.

Член комитета Госдумы по просвещению Мария Харченко в беседе с Москвой 24 также согласилась, что учителя нуждаются в особой поддержке.

"Несмотря на то что Росстат дает среднюю заработную плату педагогов порядка 71 тысячи рублей, по факту во многих регионах таких сумм нет. Либо учителя вынуждены работать не на одну ставку, а буквально на износ, чтобы иметь более-менее достойную зарплату, но впоследствии получить относительно небольшую пенсию", – заявила она.

Парламентарий назвала полезным и важным нововведение о присвоении педагогам звания "Ветерана труда" после 25 лет работы, что включает в себя в том числе различные льготы. Ранее его получение было сопряжено с трудностями: учителям полагалось иметь не только необходимый стаж, но и награды, отметила Харченко.

Заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Евгений Ямбург согласился в разговоре с Москвой 24, что указ придаст значимости его профессии.





Евгений Ямбург заслуженный учитель России, академик Российской академии образования Это привлечет новую волну молодых педагогов, которые очень нужны. Кроме того, указ защитит учителя от бюрократического вертикального ограничения, которое было до сих пор, а также юридически.

Также он отметил важность присвоения статуса "Ветеран труда". По словам Ямбурга, прежняя процедура практически дискриминировала учителей, поэтому указ можно назвать своевременным.

