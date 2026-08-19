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19 августа, 19:00

Технологии

На ВДНХ состоялась экскурсия о цифровых технологиях столицы

На ВДНХ состоялась экскурсия о цифровых технологиях столицы

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На ВДНХ прошла экскурсия, посвященная современным городским технологиям. Ее провели в павильоне "Умный город" по тематическим зонам: "Цифровой транспорт", "Умный дом", "Системы безопасности", "Экологические инновации" и "Прототипы новых сервисов".

Участникам рассказали о технологиях, которые уже применяются в столице, и о перспективах их развития. В мероприятии приняли участие студенты технических вузов и активисты молодежных проектов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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