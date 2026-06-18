Робота для приготовления хот-догов создал московский школьник. Учащийся городской инженерной школы Артем Ильин сам разработал чертежи, распечатал детали будущего механизма на 3D-принтере и даже написал программный код.

Теперь робот самостоятельно готовит фастфуд, а школьник получил специальный диплом на Всероссийской научно-технологической выставке "Шаг в будущее" в номинации "За перспективную техническую разработку в области роботизации общественного питания".

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