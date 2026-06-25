25 июня, 12:00Город
"Новости дня": новый онкоцентр открылся в "Сколково" на базе больницы № 62
Новый онкоцентр в "Сколково" открылся на базе Московской городской онкобольницы № 62. Центр будет работать по лучшим мировым стандартам с использованием ядерной медицины, цифровых технологий и искусственного интеллекта.
Современные аппараты МРТ и КТ позволяют выявлять опухоли на ранних стадиях, роботизированные системы повышают точность вмешательств. В центре установлены две робот-операционные.
Подробнее – в программе "Новости дня".