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Новости

25 июня, 12:00

Город

"Новости дня": новый онкоцентр открылся в "Сколково" на базе больницы № 62

"Новости дня": новый онкоцентр открылся в "Сколково" на базе больницы № 62

Собянин: в "Сколково" открылся новый комплекс онкобольницы № 62

"Новости дня": в ОМС включили дистанционный мониторинг здоровья пациентов с диабетом

В Москве открылся новый комплекс онкологической больницы № 62

Собянин объявил об открытии нового комплекса онкологической больницы № 62

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МРТ без направления врача будет доступно в частных клиниках с 1 сентября

Новый онкоцентр в "Сколково" открылся на базе Московской городской онкобольницы № 62. Центр будет работать по лучшим мировым стандартам с использованием ядерной медицины, цифровых технологий и искусственного интеллекта.

Современные аппараты МРТ и КТ позволяют выявлять опухоли на ранних стадиях, роботизированные системы повышают точность вмешательств. В центре установлены две робот-операционные.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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