Собянин рассказал о внедрении в регионах московских ИИ-сервисов в строительстве

Российские регионы внедряют московские ИИ-технологии в строительстве. Об этом в личном блоге рассказал Сергей Собянин.

Мэр напомнил, что в прошлом году в столице возвели рекордные 16 миллионов квадратных метров недвижимости, в планах на этот год – не менее 12 миллионов.

Такие объемы строительства были бы невозможны без использования новейших ИИ-технологий. Умные алгоритмы помогают в разы быстрее проектировать и возводить новое жилье, школы, больницы, мосты и линии метро.

За год заключено 29 соглашений о совместном тестировании и внедрении сервисов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.