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04 сентября, 13:33

Политика

Песков отверг обвинения Германии в инциденте с беспилотником в Лейпциге

Фото: kremlin.ru

Москва категорически отвергает обвинения Германии в причастности к инциденту с беспилотником в аэропорту Лейпцига, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он указал на то, что в Кремле эти обвинения считают "абсолютно пустыми", не имеющими под собой "хоть какой-то убедительной аргументации" и "более чем неубедительными".

Также Песков отметил, что Германия не выдвигала никаких обвинений в сторону Украины в ситуации с подрывом "Северных потоков": министр внутренних дел ФРГ не сказал ни слова против Киева, хотя виновные, по его словам, были "взяты практически с поличным".

При этом в МИД ФРГ подтвердили, что Германия и Россия сохраняют общепринятые дипломатические контакты. Представитель ведомства Мартин Гизе на брифинге отметил, что посольства продолжают работать в обеих странах.

"Имеются привычные дипломатические контакты, которые необходимы, чтобы обеспечивать эту работу", – пояснил Гизе.

Отношения между Россией и Германией обострились из‑за инцидента в аэропорту Лейпцига, где около грузового борта обнаружили беспилотник с взрывчаткой.

Берлин заявил, что за этим стоят российские государственные структуры, и возложил ответственность на Россию. В Москве эти обвинения опровергли.

После этого германские власти объявили о закрытии российского генконсульства в Бонне с 18 сентября и о прекращении действия договоренностей по Русскому дому в Берлине. Дипмиссия РФ квалифицировала эти шаги как "наспех состряпанную провокацию".

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