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06 сентября, 23:30

Общество

Первокурсники МИЭТ получили студенческие билеты в День города на фестивале "Все свои"

Первокурсники МИЭТ получили студенческие билеты в День города на фестивале "Все свои"

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В Московском институте электронной техники прошел фестиваль для первокурсников "Все свои": в фойе работали спортивные и интерактивные площадки, а гости могли пообщаться со студентами и узнать о внеучебной инфраструктуре вуза. Директор Лаборатории новых технологий Александр Асафов отметил, что в День города у первокурсников МИЭТ прошла торжественная церемония вручения студенческих билетов, и указал на важность этого события для технологического будущего страны.

В Москве сформирована система поддержки студентов на всех этапах – от выбора профессии до участия в общественных и творческих проектах, включая такие площадки, как "Молодежь Москвы", патриотический клуб "Город героев Москва" и Центр развития карьеры.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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