Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 сентября, 22:45

Культура

Выставка "Искусство сцены" открылась на ВДНХ

Выставка "Искусство сцены" открылась на ВДНХ

Цитаты Льва Толстого разместили на роботах-доставщиках в Москве

Новый сезон проекта "Московские мастерские" стартует 5 октября

Институт музыкальных инициатив проведет в Москве первый шоукейс независимой музыки

"Сити": премьера драмеди "Соавторы"

Премьера "Мусорного короля" прошла в Театре сатиры

Москвичи могут увидеть музыкальное шоу на ВДНХ

"Сити": Театр Наций представил юбилейный сезон

Кинотеатры в России могут приостановить предсеансовые показы

"Сити": выставка "Рожденные в восьмидесятые. Двойной кадр" в арт-кластере на Велозаводской

На ВДНХ открылась масштабная выставка "Искусство сцены". В "Центральном" павильоне представили около 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собраний Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев.

Экспонаты привезли из 12 городов России. Среди них – редкая картина Бориса Кустодиева с изображением певца Ивана Ершова в роли Зигфрида, которая ранее находилась в фойе Мариинского театра и нигде не экспонировалась.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
культуравыставкигородвидеоНаиль ГубаевДиана Жукова

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

Почему современные дети хуже читают и считают?

Детям тяжело находить главную мысль и сопоставлять данные из разных источников

Эксперты уверены: всеми виной развитие высоких технологий

Читать
закрыть

Россиян за деньги учат ненавидеть женщин и принуждать к сексу

Суть курсов сводится к отработке скриптов

Эксперты уточняют: с точки зрения закона сейчас это не наказуемо

Читать
закрыть

Стоит ли покупать новые iPhone в России?

Модели iPhone 18 Pro и 18 Pro Max получили довольно скромный апгрейд

Эксперты уверены: девайс хороший, но уникальным его назвать нельзя

Читать
закрыть

Девушка обвинила сотрудника Nebar в домогательствах при приеме на работу

В частности, ее попросили сняться в нижнем белье и приехать на встречу в апартаменты

В подобных ситуациях эксперты советуют соискателям не продолжать коммуникацию

Читать
закрыть

Пара решила преодолеть пешком 9 тысяч километров через всю страну

Влюбленные бросили вызов нейросети

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика