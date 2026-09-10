Выставка "Искусство сцены" открылась на ВДНХ

На ВДНХ открылась масштабная выставка "Искусство сцены". В "Центральном" павильоне представили около 200 произведений живописи, графики, скульптуры и декоративно-прикладного искусства из собраний Русского музея, Третьяковской галереи и других музеев.

Экспонаты привезли из 12 городов России. Среди них – редкая картина Бориса Кустодиева с изображением певца Ивана Ершова в роли Зигфрида, которая ранее находилась в фойе Мариинского театра и нигде не экспонировалась.

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