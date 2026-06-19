Российские писатели получили официальный профессиональный статус. Соответствующее решение приняли в Минцифры. Теперь представителям профессии будут доступны трудовой стаж, пенсионные права и другие социальные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством.

В ведомстве считают, что введение профессионального стандарта станет одной из важных инициатив для развития литературной отрасли. Для получения статуса профессионального писателя необходимо владеть русским языком, использовать его художественно-выразительные средства и знать методы сюжетно-фабульного построения литературного произведения.

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