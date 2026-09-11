Эксперты оценили роль музеев в образовании и международном культурном сотрудничестве

В Штабе общественной поддержки "Единой России" в Москве прошел форум "Единое музейное пространство". Он собрал представителей музеев, специалистов в сфере культуры и образования, депутатов Государственной думы, членов Общественной палаты РФ.

В столице представлены самые разные музейные форматы: крупные исторические, научные, художественные, мультидисциплинарные, локальные краеведческие, музеи‑заповедники и современные арт-площадки. Это многообразие создает единое музейное пространство Москвы, в котором каждый посетитель может найти для себя что-то новое и интересное. При этом учреждения перестают быть просто хранилищами предметов, меняя подход к коммуникации с посетителями, превращаясь в творческие и образовательные центры, живущие в одном ритме с городом.

"Москва – мировой лидер по количеству музеев. В столице работает более 450 музеев и выставочных площадок, многие из которых хранят уникальные экспонаты и редкие артефакты, связанные с историей нашей страны и всего мира. С учетом безуспешных попыток отменить российскую культуру особенно важно, чтобы музеи оставались открытыми площадками для просвещения. Их программы необходимо встраивать в образовательный процесс, делая обучение более живым и наглядным. Так ребятам будет еще интереснее знакомиться с культурно-историческим наследием России. Не менее важно развивать партнерские программы с иностранными коллегами, продвигая наши выставочные, театральные, музыкальные, кинематографические и другие проекты за рубежом", – сказал директор Лаборатории новых технологий АНО "Экспертный институт социальных исследований" (ЭИСИ) Александр Асафов.

Столичные музеи остаются активными участниками международного культурного обмена. В прошлом году был запущен масштабный цикл, в рамках которого в музее-заповеднике "Царицыно" представили уникальную коллекцию тканей и костюмов из Индии. Этой осенью при поддержке столичного департамента культуры в Государственном историческом музее организуют выставку "Терракотовые воины. Хранители вечности". Там можно будет увидеть подлинные терракотовые скульптуры воинов из мавзолея императора Цинь Шихуанди, входящие в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В планах до 2030-го – обменные и совместные программы с партнерами из Мексики, Китая, Бразилии и других стран.

Музеи, театры, концертные организации – важная часть культурного диалога с другими странами. Несмотря на разного рода ограничения, работа над межнациональными творческими проектами не останавливается.

"В Россию продолжают приезжать представители десятков стран. А наши специалисты получают приглашения присоединиться к зарубежным программам, выступают в роли экспертов, демонстрируют свое мастерство в исполнительском искусстве, делятся опытом. Язык культуры универсален, он не нуждается в переводе, его сложно ограничить. И у столицы есть огромный потенциал, который уже сегодня способствует укреплению партнерских отношений на мировом уровне", – подчеркнул заместитель председателя Московской городской думы Степан Орлов.

Москва входит в топ-3 городов по количеству культурных мероприятий и достопримечательностей. В прошлом году жители и гости побывали в культурных учреждениях города рекордное количество раз – 340 миллионов. При этом посещаемость городских музеев и выставок выросла на 30%.

Одним из самых масштабных проектов стала "Московская музейная неделя", которая дает возможность сходить на выставки бесплатно. С момента запуска в 2019 году по декабрь 2025 года акция объединила больше 5,5 миллиона человек.

"Музейная сеть столицы охватывает несколько крупных направлений. В исторических – Музее Москвы, Государственном историческом музее, музеях-заповедниках "Царицыно" и "Коломенское" – посетители знакомятся с ключевыми событиями истории страны и столицы в разные исторические эпохи. Наряду с ними работают краеведческие площадки, которые подробно рассказывают об отдельных территориях города: например, Музей Зеленограда, где собраны материалы об истории создания и становления округа. Вместе эти направления формируют единое культурно‑образовательное пространство, где школьник, студент или взрослый посетитель может выбирать маршруты в зависимости от своих интересов", – отметила заведующая сектором "Выставочный зал" объединения "Музей Москвы" Татьяна Кузнецова.

Сегодня музеи играют важную роль в системе образования столицы. Благодаря проекту "Учебный день в музее" занятия по предметам проходят непосредственно в культурных пространствах – на 48 городских площадках. Для школьников разработали около 300 уроков по разным предметам для учеников 1–11-х классов, включая предпрофессиональные направления. Часть из них доступна в онлайн-формате.

"Для студентов музейные проекты становятся продолжением учебных курсов. Работа с документами, экспонатами, городскими исследовательскими маршрутами дает практическое представление о том, как формируется историческая память. В 2025 году дети и подростки из Москвы и других регионов России посетили столичные музеи около 2,5 миллиона раз – это на 8% больше, чем годом ранее. Во многом рост интереса связан с поддержкой со стороны государства и города", – заявил советник ректора Национального исследовательского университета "Высшей школы экономики" Олег Леонов.

Штаб общественной поддержки "Единой России" в Москве работает с 20 августа по 20 сентября. Он объединяет депутатов разных уровней и сторонников партии, представителей общественных и молодежных организаций, специалистов из разных сфер – от культуры и спорта до транспорта и здравоохранения. В течение месяца на площадке проводят круглые столы, конференции, экспертные сессии, форумы, тематические мастер-классы, а также презентации основных положений "Народной программы" партии.

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Всего будет избрано 450 депутатов: 225 – по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам.

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