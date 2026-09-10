Британский МИД изучит заявление ФСБ России о планах провокации Киева против дипломатов

Британский МИД изучит заявление ФСБ России о планах провокации Киева в отношении британских дипломатов, сообщает Foreign Office.

Ранее ФСБ заявила о задержании россиянина, работавшего в охране британского посольства. По данным ведомства, по заданию украинского блогера он собирал информацию о сотрудниках диппредставительства и самом посольстве, в том числе об их передвижениях, автомобилях и работе службы безопасности.

По данным ФСБ, собранные сведения СБУ должна была использовать для диверсии в отношении посла, а затем обвинить в произошедшем Россию. Уголовное дело возбудили по статье о государственной измене. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.