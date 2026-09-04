Патриотические программы Москвы обсудили в Клубе героев Советского Союза

В Клубе героев Советского Союза депутаты обсудили патриотические программы Москвы. Особое внимание уделяют работе с подрастающим поколением. Проекты "Уроки мужества" и "Диалоги с Героями" помогают школьникам узнать правду о войне.

В этом году более 100 тысяч человек пообщались с героями Российской Федерации. Председатель МГД Алексей Шапошников сообщил о подготовке к 85-летию битвы под Москвой. Герой РФ Эдуард Казымов предложил привлекать ветеранов СВО в качестве наставников.

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