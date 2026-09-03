Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гонконгского и свиного гриппа

Москвичей предупредили о возможном распространении новых штаммов гонконгского и свиного гриппа. Летом в Южном полушарии, особенно в Южной Америке и Азии, эпидемиологическая ситуация была напряженной.

В Роспотребнадзоре подтвердили, что оба варианта вируса могут прийти в Россию. При этом медики уже подготовились к новому сезону и обновили все три компонента отечественной вакцины.

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