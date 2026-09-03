03 сентября, 07:15Общество
Роспотребнадзор предупредил о новых штаммах гонконгского и свиного гриппа
Москвичей предупредили о возможном распространении новых штаммов гонконгского и свиного гриппа. Летом в Южном полушарии, особенно в Южной Америке и Азии, эпидемиологическая ситуация была напряженной.
В Роспотребнадзоре подтвердили, что оба варианта вируса могут прийти в Россию. При этом медики уже подготовились к новому сезону и обновили все три компонента отечественной вакцины.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.