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01 сентября, 16:30

Общество

Первый профильный класс Российского военно-исторического общества открыли в Москве

Первый профильный класс Российского военно-исторического общества открыли в Москве

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В Гимназии РУТ (МИИТ) на 3-й Мытищинской улице открылся профильный класс Российского военно-исторического общества (РВИО). Церемония состоялась 1 сентября с участием педагогов, общественных деятелей, представителей РВИО и ветеранов специальной военной операции. После торжественного подписания свидетельства об открытии класса состоялись презентация нового учебного пространства, лекция по истории и экскурсия в музей гимназии.

Проект профильных классов РВИО стартовал в 2024 году. За два года в разных регионах России открыли 35 таких классов. Программа рассчитана на 10 и 11 классы. Ученики углубленно изучают историю и литературу, знакомятся с основами журналистики, участвуют в историко-просветительских и патриотических проектах. Школьники работают с цифровыми музейными архивами, участвуют в исторических реконструкциях и викторинах, встречаются с историками и публицистами. Учащиеся профильного класса, открытого в столичной гимназии, также будут сотрудничать с Региональным отделением РВИО в Москве. По итогам обучения школьники получат сертификат и благодарность от Российского военно-исторического общества. Такая подготовка может стать для выпускника школы основой для поступления на исторические, журналистские, музейно-архивные и педагогические направления.

Руководитель Московской ассоциации ветеранов СВО Владислав Гусев обсудил с руководством гимназии проведение просветительских встреч для учащихся профильного класса.

"Планируется проведение серии встреч школьников с участниками специальной военной операции: в рамках проекта "Мост поколений" к учащимся придут ветераны боевых действий. Они расскажут о преемственности поколений, выборе жизненного пути, поделятся своим опытом. Проект стартовал в этом году и объединяет ветеранов, представителей старшего поколения и молодежь на просветительских, культурных и спортивных мероприятиях. Такая работа дополняет действующие в Москве программы патриотического воспитания. Сегодня в школах и колледжах столицы открыты 517 военно-патриотических клубов, в которых занимаются свыше 36 тысяч учащихся. Профильный класс РВИО станет еще одним форматом системной историко-просветительской работы со школьниками, где встречи с ветеранами будут связаны с учебными проектами, музейной деятельностью и изучением отечественной истории", – отметил Гусев.

Участник СВО, ветеран боевых действий, член Ассоциации ветеранов СВО Александр Шелковой отметил, что открытие профильного класса расширяет форматы историко-просветительской работы с молодежью и дополняет проекты, которые уже реализуются в столице.

"Одна из главных целей Российского военно-исторического общества – сохранение памяти о героях страны. Недавно Московское отделение РВИО совместно с Центром молодежного парламентаризма запустило патриотический проект "Битва за Москву", серию интерактивных исторических викторин, посвященных 85-летию начала контрнаступления советских войск. Такой формат позволяет в интерактивной форме знакомить юных москвичей с подвигами защитников Отечества. Теперь в Москве появился первый профильный класс РВИО, и это знаковое событие в контексте работы по сохранению исторической памяти", – сказал Шелковой.

В столице ведется системная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Основные мероприятия организует общегородской проект "Молодежь Москвы". С начала года к ним присоединились более 30 тысяч человек, а за последние 1,5 года – 85 тысяч. Среди мероприятий – "Диалоги с героями", мастер-классы, возложения цветов к монументам в памятные даты и другие.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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