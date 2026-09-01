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01 сентября, 12:15

Общество

Праздничная линейка ко Дню знаний прошла в школе района Марьина Роща

Праздничная линейка ко Дню знаний прошла в школе района Марьина Роща

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Праздничная линейка прошла в одной из школ района Марьина Роща. Для многих школьников и студентов учебный год начинается в обновленных классах. По программе "Моя школа" сегодня открылись 100 реконструированных учебных корпусов.

В обновленной школе ученики получили новые стулья, шкафчики и питьевые фонтанчики. Учитель начальных классов Ольга Демьянова отметила, что школьники и педагоги довольны условиями в новом здании. В учебном году также будут изучать духовно-нравственные ценности на новом материале.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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