Праздничная линейка ко Дню знаний прошла в школе района Марьина Роща

Праздничная линейка прошла в одной из школ района Марьина Роща. Для многих школьников и студентов учебный год начинается в обновленных классах. По программе "Моя школа" сегодня открылись 100 реконструированных учебных корпусов.

В обновленной школе ученики получили новые стулья, шкафчики и питьевые фонтанчики. Учитель начальных классов Ольга Демьянова отметила, что школьники и педагоги довольны условиями в новом здании. В учебном году также будут изучать духовно-нравственные ценности на новом материале.

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