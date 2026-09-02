В Штабе общественной поддержки "ЕР" обсудили развитие городской среды в районах Москвы

2 сентября в Штабе общественной поддержки "Единой России" в Москве состоялась экспертная сессия, посвященная развитию городской среды. Участники обсудили благоустройство дворов и парков, детских и спортивных площадок, строительство социальных объектов.

Руководитель Штаба общественной поддержки "Единой России", секретарь Московского городского регионального отделения партии Петр Толстой отметил, что столичные программы благоустройства охватывают все районы города, а цифровые сервисы помогают собирать предложения жителей.

"Москва создает условия для комфортной жизни в каждом районе. В 2025 году в столице обновили около 2,4 тысячи дворов: оборудовали детские и спортивные площадки, отремонтировали покрытия и установили новые элементы благоустройства. К платформе "Город идей" присоединились более 680 тысяч пользователей, а число реализованных предложений превысило 10 тысяч. При подготовке "Народной программы" мы учли предложения москвичей по конкретным дворам, улицам и общественным пространствам", – рассказал Толстой.

К дискуссии присоединились депутаты Государственной думы Владислав Третьяк, Виктор Селиверстов и Светлана Разворотнева, советник ректора НИУ ВШЭ Олег Леонов, Герой России участник СВО Эдуард Казымов и первый заместитель руководителя Научно-исследовательского и проектного института Генерального плана Москвы Сергей Костин.

На сессии затронули закрепленный в "Народной программе" "Единой России" принцип комплексного развития новых районов.

"Москва последовательно формирует современную городскую среду, где рядом с домом есть все необходимое для жизни: качественное образование, доступная медицина, спорт, культура, благоустроенные общественные пространства и удобный транспорт. В 2026 году в Москве планируется возвести более 100 объектов социальной инфраструктуры – школ, детских садов, поликлиник, больничных корпусов и спортивных комплексов", – подчеркнула Разворотнева.

Леонов рассказал, как городские электронные платформы помогают учитывать мнение москвичей.

"Участниками проекта "Активный гражданин" стали более 7,3 миллиона человек, на площадке прошло более 7,8 тысячи голосований. Жители обсуждали благоустройство дворов и общественных пространств, транспортные вопросы, работу учреждений культуры и другие темы. Результаты голосований учитываются при реализации районных и общегородских программ", – уточнил Леонов.

Эксперты обсудили значимость шаговой доступности социальной инфраструктуры.

"Для москвичей важно, чтобы в каждом районе была создана полноценная среда для жизни: детский сад и школа рядом с домом, поликлиника, благоустроенный двор, зеленые зоны для прогулок и занятий спортом, удобные маршруты общественного транспорта. Именно такой комплексный подход позволяет учитывать интересы семей с детьми, молодежи и старшего поколения. Социальная инфраструктура должна развиваться параллельно с жилищным строительством – это вопрос комфорта граждан", – отметил Селиверстов.

Отдельное внимание уделили тому, как проектные решения влияют на удобство социальных объектов и благоустройство прилегающих территорий. Костин назвал факторы, которые необходимо предусмотреть еще до начала строительства.

"В 2025 году при участии Департамента гражданского строительства Москвы возвели и реконструировали более 30 социальных объектов общей площадью почти 318 тысяч квадратных метров. Среди них школы, больницы, поликлиники, физкультурно-оздоровительные комплексы и учреждения культуры во всех округах столицы. Проект здания должен учитывать прилегающую территорию: входы, пешеходные подходы, зоны отдыха и маршруты к общественному транспорту", – пояснил Костин.

Штаб общественной поддержки "Единой России" в Москве работает с 20 августа по 20 сентября. Он объединяет депутатов разных уровней и сторонников партии, представителей общественных и молодежных организаций, специалистов из разных сфер – от культуры и спорта до транспорта и здравоохранения. В течение месяца на площадке проводят круглые столы, конференции, экспертные сессии, форумы, тематические мастер-классы, а также презентации основных положений "Народной программы".

Выборы депутатов Государственной думы IX созыва пройдут 18–20 сентября 2026 года. В Москве партия участвует в кампании по списку и одномандатным округам. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.