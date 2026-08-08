Собянин рассказал о реализации 250 проектов КРТ в Москве

В Москве по программе комплексного развития территорий планируют построить 38,5 миллиона квадратных метров недвижимости. Об этом Сергей Собянин рассказал на своей странице в МАХ.

По его словам, реализация проектов позволит создать более 423 тысяч рабочих мест. Сейчас в Москве одобрены и находятся на стадии реализации 250 проектов комплексного развития территорий. На столицу приходится 23% от общего числа таких проектов в России.

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