"Интервью": Владимир Ефимов – о строительстве в Москве

Почему любая стройка редко бывает предсказуемой? Какая технология помогает снизить сроки строительства домов по реновации? Чем строительная отрасль может привлечь молодежь? На эти и другие вопросы в программе "Интервью" к 70-летию празднования Дня строителя ответил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики Владимир Ефимов.

– Владимир Владимирович, конечно же, поздравляем и вас, и ваших коллег. Какие мероприятия намечаются? Начнем как раз с такой праздничной темы.

Мы в этом году решили провести, так, своего рода месячник строителя. И начали с Дня Архитектора, когда Сергей Семенович Собянин наградил архитекторов лучших знаковых проектов, реализуемых в настоящее время. И продолжаем эти мероприятия такими вещами, как фотозоны в городских скверах, на улицах Москвы. Открыли большую выставку в Музее Москвы – "70 лет созидания". Готовим тематические мероприятия и фильм, соответственно, о тех людях, которые создают все то, что мы каждый день с вами видим вокруг себя.

– Ну, строительство у многих ассоциируется с таким серьезным расчетом, делается проект, исследования и так далее. Но вот как-то в интервью вы говорите: "Очень редко бывает, что что–то происходит по заранее намеченному плану". Это как?

Стройка – сложный процесс. И есть несколько вводных, которые могут меняться. Первое, соответственно, безусловно – это вещи, связанные непосредственно с реализацией проекта. Построить что-то там, за один день – невозможно. Поэтому что-то может измениться с точки зрения оборудования, проектных решений, подходов, ну, каких–то вещей, связанных непосредственно с производством работ, какие-то ситуации нештатные возникают. Безусловно, регулярно вносят коррективы и технический заказчик, и функциональный заказчик, потому что мы, как говорится, не стоим на месте и понимаем, что если мы строим, например, такие сложные объекты, как, например, новую флагманскую больницу, то невозможно сразу предусмотреть, как говорится, все. И более того, даже если мы предусмотрели все и долго к этому готовились, то за три с половиной года строительства, непосредственно строительства, что-то появляется новое, какие-то соответственно приходят мысли и желания – у главного врача, у профильных специалистов, по улучшению тех или иных подходов, которые позволят сделать объект действительно уникальным, действительно ультрасовременным. И безусловно, эти коррективы мы вносим. Поэтому, конечно, если "в крупную клетку" смотреть, то те задачи, которые мы изначально намечаем, они остаются неизменными, основные параметры объекта – крайне редко что-то меняется кардинально, но постоянно какие-то коррективы вносятся, и это нормально, так и должно быть.

– Звучит, конечно, красиво. А как же все-таки тема сроков, бюджетов? Потому что это же установлено, и невозможно менять.

Это нужно как раз вот умудриться найти баланс между сроками, бюджетом, качеством, которые безусловно должны быть неизменными. И совместить, как говорится, приятное с полезным.

– Владимир Владимирович, для реализации крупных городских программ требуется все больше квалифицированных кадров. Скажите, за счет чего удается привлекать новых специалистов, как в рабочую сферу строительства, да, и скажем, в технические, управленческие, инновационные?

Ну, это системная работа, которая ведется нами как городом, и подрядчиками, в рамках и поиска, и обучения тех специалистов, которые работают. Мы плотно взаимодействуем с колледжами строительными, которые работают в Москве. Плотно взаимодействуем с профильным нашим вузом – МГСУ, вот новый кампус которого строится в настоящее время. И это работа, которая позволяет нам, соответственно, повышать квалификацию специалистов и своевременно внедрять новые технологии. Если мы говорим про вот, возвращаясь к предыдущему вопросу, например, как удается соблюдать сроки, качество, бюджет, то повсеместное внедрение, и максимально быстрое внедрение БИМ-технологий, ТИМ-технологий, которые позволяют в цифровом виде строить, создавать модель, проектировать будущий объект, позволяет максимально быстро и вносить коррективы, которые требуются, например, в инженерные системы, в конструктивные решения, и безусловно, соответственно, более качественно планировать саму реализацию строительства.

Что это означает? Это означает, что надо обучить проектировщиков работать в этих программах, нужно обучить, соответственно, строителей, непосредственно работающих на площадке, понимать те решения, которые им выдаются, и соответственно, их реализовывать. Это кропотливая работа, которая требует времени. Но если этого не делать, да, то мы, соответственно, безусловно, сталкиваемся с тем, что при расширении объемов строительств за последние годы мы стали строить в полтора практически раза больше. За последние 15 лет, если мы берем, то, безусловно, соответственно, просто простым увеличением количества строителей на строительных площадках эту задачу можно решить, но это неэффективно, снижает качество, удлиняет сроки, и безусловно, приводит все к удорожанию строительного процесса. Поэтому вот эта вот работа многофакторная, она позволяет нам во многих случаях без увеличения количества строителей на площадке добиваться большего результата. Безусловно, это и внедрение новых строительных технологий. Сейчас повсеместно набирает обороты такая вещь, как префаб-технология, это когда на заводах создается элементы систем инженерных, элементы конструктивных каких-то частей здания будущего, сооружения будущего.

И, соответственно, происходит монтаж, и досборка на строительной площадке, что требует существенно меньшего количества рабочих на стройплощадке, повышает качество конечного результата. Потому что на заводе собирать в комфортных условиях с соблюдением температурно режима, и прочих, соответственно, всех технологий и контроля качества, намного проще, и конечный результат, безусловно, получается и быстрее, и лучше.

– Но вот вы сейчас сказали как раз про то, что институты и колледжи готовят квалифицированных специалистов. А зачем их готовить, если скоро все заменит искусственный интеллект?

Ну, искусственный интеллект кирпичи, как говорится, не положит, бетон не зальет. Поэтому здесь вопрос специалистов, которые умеют в том числе использовать искусственный интеллект при оптимизации своей работы, и при оптимизации постановки тех задач, которые есть. Мы в рамках своей работы также стараемся максимально внедрять новые технологии, в том числе с использованием искусственного интеллекта. Имеем программные комплексы, которые позволяют нам формировать, например, квартирографию для реновации, что позволяет нам более эффективно проектировать дома и повышать выход полезных площадей в строящемся доме. Позволяет нам готовить и предварительно проверять сметные расчеты, какие-то проектные решения. Пока, к сожалению, не все, но мы к этому стремимся.

Вот, в частности, Государственной думой был одобрен законопроект, который позволяет в Москве вводить особенности внедрения информационных технологий. Мы планируем в ближайшее время как раз эти особенности установить, в части прохождения государственной экспертизы, на территории города, вот, с тем, чтобы те проекты, которые приходят к нам на рассмотрение, мы могли проверять с использованием программных комплексов. И безусловно, нужно установить требования к тем документам, к тем, соответственно, тем материалам, которые приходят в город на проверку.

– Программа реновации. Расскажите, пожалуйста, о ее ходе. Это такая сложная история, да, где нужно совместить и проектные решения, и чтобы люди были довольны. Вот, как тоже это удается – совместить все факторы при реализации этой программы?

На сегодняшний момент программа реновации реализована уже более чем на четверть. Всего у нас планируется к переселению около миллиона человек. И на сегодняшний момент нам удалось переселить почти 290 тысяч человек. Ну и к текущему моменту, за время реализации программы реновации, мы построили 8,5 миллиона квадратных метров жилья. И за прошлый год мы установили мини такой рекорд. Ну как мини? Это в абсолютный, в страновом значении, ввели для нужд программы реновации – две целых три десятых миллионов квадратных метров.

Вот в этом году мы планируем ввести еще больше – около 2,5 миллиона квадратных метров. Это в принципе та цифра, которую до прошлого года, до этого года, ни одному заказчику вводить в стране нашей не удавалось. Это позволяет нам строго соблюдать те обязательства, которые город принял на себя при формировании программы, с тем, чтобы завершить ее к 2032 году. И мы планомерно к этому идем.

Отвечая на ваш вопрос о том, что касается конфигурации домов, соответственно, реализации проектов, и собственно говоря, как такой вообще объем большой можно реализовать за год, или за короткий промежуток времени, то ответ как раз вот и кроется в том, что мы стараемся максимально применять те современные технологии, и искусственный интеллект, программные продукты, которые нам позволяют оптимизировать проектные решения, формировать соответственно квартирографию, которая необходима для того, чтобы мы жителям предоставляли жилье, соответственно, аналогичное тому, что у них имеется, в соответствии с действующим законодательством, по площади, по общей, по жилой площади, по качеству отделки, по наличию всей необходимой инфраструктуры. И за счет этих решений нам удалось повысить практически на 15% выход полезных площадей, соответственно, это имеется, это имеется в виду, метров квадратных жилья, в тех домах, которые мы на сегодняшний момент строим. А использование новых технологий позволяет нам, таких вот префаб-технологий, позволяет нам существенно сократить сроки строительства. Если раньше в среднем дом по реновации строился где-то 36–39 месяцев, в прошлом году мы ушли где-то в 14–16, а в этом году 12–14. Это, соответственно, такие в принципе достаточно сжатые сроки, по всем меркам. Мы ускорились и с точки зрения монолитных конструкций, существенно ускорились с двух-трех этажей в месяц, до шести-восьми этажей в месяц заливаем.

И безусловно, соответственно, есть абсолютно рекордные такие сроки, когда мы используем крупномодульные конструкции. В частности, вот, первый дом именно для реновации, мы ввели на улице Гарибальди, в конце прошлого года. Мы его строили шесть с половиной месяцев. Это односекционный дом, 23 этажа, около 20 тысяч квадратных метров. Что стало абсолютным рекордом, в том числе мировым, с точки зрения скорости крупномодульного домостроения. Есть другие технологии, которые позволяют построить, быстрее, но, как правило, не в таких объемах. И эта технология позволила нам в этом году на улице Профсоюзной, мы ввели дом уже 46 тысяч квадратных метров, строили его восемь с половиной месяцев. То есть, дом почти в два с половиной раза почти больше, чем предыдущий, но при этом сроки не сильно увеличились. Это как раз то, к чему мы стремимся. И дальше мы эти сроки будем сжимать. Такая технология нам это позволяет, по мере модернизации завода, на котором производятся соответствующие модули.

– Но мы сейчас больше говорим про квадратные метры, про… как вы сказали – про бетон и кирпичи. Но все-таки, а градостроительство – это еще и архитектура, это еще и вписывание в город, который уже существует много лет. Вот, как все-таки удержать баланс? Потому что, с одной стороны, нужно город как-то развивать, а с другой стороны, уже многое построено, и построено разных эпох, разных времен.

Ну, архитектура – это "всегда баланс, да, между сохранением того наследия, которое мы имеем. Мы к нему очень трепетно относимся, и восстанавливаем памятники архитектуры, объекты культурного наследия. И следим за тем, чтобы объекты, которые находятся в частной собственности, содержались в надлежащем состоянии. А когда мы говорим о современной архитектуре – безусловно, мы понимаем, что Москва – современный город, должна двигаться в ногу со временем. И те объекты, которые строятся, они должны соответствовать в первую очередь тем современным тенденциям, которые есть в мире. И многие застройщики, частные инвесторы, привлекают мировых архитекторов, которые предлагают те или иные свои решения. Безусловно, перед принятием окончательного решения мы смотрим все проекты в трехмерной модели нашего города, встраиваем соответствующий проект, модель этого проекта будущего, в городскую среду, смотрим, как он вписывается, как влияет на визуальный ландшафтный проводим визуальный ландшафтный анализ, смотрим, как вписывается в целом в архитектуру города, с каких ракурсов как смотрится. И окончательное решение мэр Москвы Сергей Семенович Собянин, еженедельно проводит совещания по по архитектурно-градостроительным решениям в городе, принимает их, и соответственно, такие проекты запускаются. Поэтому, говоря об архитектуре, этому внимание уделяется, ну, наверно, пожалуй, максимальное, да. Вот, на сегодняшний момент, и каждый объект тщательно выверяется.

– Владимир Владимирович, а что вы тогда отвечаете москвичам, которые говорят, что вот, старая Москва уходит, и скоро все будет в небоскребах, скоро все мы превратимся в Гонконг, Сингапур, и в такие мегаполисы.

Мы к этому не стремимся. Мы понимаем, что с учетом ограничения земельного ресурса в городе Москве, безусловно, город растет вверх, и это закономерная тенденция для любого мегаполиса. И в этом ничего плохого нет. Вопрос в другом – как правильно соблюсти баланс интересов, соответственно – создание зеленых зон вокруг жилых кварталов, либо офисных кварталов. Необходимость принятия или наличия около соответствующих жилых кварталов социальной инфраструктуры, рабочих мест. Это как раз уже работа не архитектурная скорее, а градостроительная. И здесь мы большое внимание уделяем именно комплексности тех градостроительных решений, которые реализуются в городе. С тем, чтобы новые, соответственно, жилые кварталы были обеспечены необходимой социальной инфраструктурой, транспортной инфраструктурой, соответственно, необходимым количеством зеленых насаждений, парками, скверами, в доступности все это было для людей, и было, соответственно, комфортно. И самое главное, мы большое внимание уделяем развитию рабочих мест, чтобы не было вот такого максимального, тяготения к центру, к рабочим местам, а соответственно, это был такое полицентричное распределение по городу. Для чего мы постоянно работаем над градостроительным потенциалом.

Если взять на сегодняшний момент градостроительный потенциал в городе, то он составляет около 400 миллионов квадратных метров, при том, что город строит в год… ну, в прошлом году около 16 миллионов, в этом году мы ожидаем аналогичные показатели. То есть, мы имеем градостроительный потенциал на годы вперед, и это позволяет нам и с одной стороны, спланировать будущее развитие, и под него уже вперед, опережающими темпами планировать, проектировать, строить транспортную инфраструктуру, инженерные системы. И рассчитывать это с тем, чтобы к моменту реализации тех или иных проектов территории были подготовлены. И безусловно, правильно считать обеспеченность тех территорий, которые будут созданы или преобразованы, обеспечены соответствующей инфраструктурой. Поэтому эта работа комплексная очень. И если говорить, возвращаясь обратно к высотному строению, оно помимо всего прочего, позволяет более эффективно использовать те ресурсы, в первую очередь транспортную инфраструктуру, которую мы имеем, инженерную инфраструктуру. Но чтобы это было комфортно, мы постоянно следим за тем, повторюсь, чтобы это было обеспечено всем необходимыми сопутствующими, сопутствующими функциями. И в последнее время ужесточили требования к наличию зеленых насаждений на территории самих жилых комплексов, и безусловно, в непосредственной близости, и проводим большую работу по благоустройству прилегающих территорий.

– Вы упомянули комплексное развитие территорий. Как раз программа с таким названием реализуется в Москве. Можете о ней подробней рассказать? Какие территории уже вошли в стройку, какие планируются в будущем?

Вообще если говорить про комплексное развитие территорий, то наверное такое, вернуться немножко к истории надо, да. Изначально законодательно было предусмотрено комплексное развитие территорий только в отношении бывших промышленных территорий. То есть, которые со временем, в силу, например, более эффективного использования промышленных площадок, которые не требуют больше огромного количества и земельных участков, и площадей, при той же производительности, да. Позволяли бы городам, регионам, соответственно, эти площадки вовлекать в редевелопмент. На сегодняшний момент законодатель позволяет, в принципе, любую территорию включать в комплексное развитие.

И как раз механизм комплексного развития позволяет нам смотреть не точечно по земельному участку или по какой-то площадке, а смотреть мини-районами, кварталами, соответственно, и их вовлекать в оборот, позволяя, соответственно, правильно спланировать градостроительное размещение и социальную инфраструктуру, допустим, детских садов, школ, которые позволяют создать среду, комфортную для проживания жителей, во вновь создаваемом жилье. И безусловно, мы стараемся максимально приближаться к концепции 15-минутного города, где житель может и рабочее место найти. И тем самым, соответственно, не создавать маятниковую миграцию, и комфортно и жить, и работать, в непосредственной близости от места своего основного пребывания.

Поэтому это как раз вот та программа, которая нам это позволяет делать. Если говорить об ее масштабах, то она сильно изменилась, за последние годы увеличилась. Но если мы начинали в свое время где-то со 180 проектов и 2,5 тысячи гектар, то на сегодняшний момент это 470 проектов и 4 700 гектар. И в настоящий момент активно эта программа реализуется. Всего градостроительный потенциал этих территорий – более 70миллионов квадратных метров. Это объем инвестиций, сопоставимый с тридцатью триллионами рублей где-то. Это те цифры, которые позволяют нам создать не только новую среду, но по сути дела, в некоторых случаях и новую экономику города.

– Когда обновляли Ленинградский вокзал, какие задачи стояли? Изменить как раз экономическую ситуацию там, сделать удобнее, отреставрировать – что?

Ну, тут все задачи враз решались, безусловно. Самая главная задача была – это сделать объект комфортным, соответствующим нашим современным требованиям московского транспорта, и сделать комфортным для пассажиров. С тем, чтобы это было место, в которое, как говорится, хочется вернуться.

– А другой знаковый объект, который реализуется в столице, это центр "Россия". Можете рассказать о нем? Какие там будут применены инновации, может быть? Какие-то сложности, может быть, возникают? Потому что локация достаточно такая с историей.

По поручению президента, Сергеем Семеновичем организована работа по строительству Национального центра "Россия". Действительно, площадка одна из самых сложных в городе. Обусловлено это и наличием, соответственно, Москвы-реки рядом, и что самое сложное для нас – это наличие шести тоннелей метро непосредственно под строящимся зданием. И до самого, скажем так, ближайшего из них, от нижней точки котлована, около пяти-шести метров.

И поэтому это требует особую там точность проведения строительных работ, аккуратность. Некоторые работы вынуждены выполнять исключительно ночью, когда движение поездов не осуществляется, чтобы не дай Бог, не возникло никакой аварийной ситуации. На сегодняшний момент мы почти закончили разработку котлована, уже начали залитие фундаментной плиты. Пока у нас все двигается, как говорится, в строго намеченном плане, даже с небольшим опережением. По той задаче, которая стоит перед нами, мы должны завершить общее строительство к концу 28-го года, перейти уже к наполнению Национального центра "Россия", который планируется к открытию в конце 29-го года. На сегодняшний момент, ну, как говорится, двигаемся по плану.

– Ну мы видим, как развивается метро, и появляются новые станции. Каким вы видите метро через пять, десять лет? То есть, все-таки придете к типовым станциям, которые проще и быстрее строить? Или это будет каждый раз какой-то уникальный проект?

Вообще строительство метро – у нас это один из приоритетных проектов. Мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным утверждена программа на сегодняшний момент строительства метро до 30-го года. На сегодняшний момент у нас в стройке находятся 25 станций. Мы продолжаем строительство Троицкой линии метро, первый этап которой был завершен строительства в прошлом году. На сегодняшний момент функционирует 11 станций. Активно строим Рублево-Архангельскую линию, в этом году планируем открыть первый этап движения. Активно разворачиваем строительство Бирюлевской линии метро. Строим станцию метро "Гольяново", "Достоевская". Начали строительство станции метро "Южный Порт".

Это те проекты, которые, соответственно, на сегодняшний момент в активной стадии строительства, и то, что соответственно запланировали. Безусловно, на этом мы не останавливаемся. Мы смотрим, как развивается город, какие приходят градостроительные запросы от девелоперов, от инвесторов. Мы, соответственно, рассматриваем несколько сценариев развития метро до 35-го года. И, соответственно, тут как только, как говорится, досчитаем, обязательно об этом расскажем. Но на том, что есть, безусловно, останавливаться не планируем.

– Возвращаясь к празднику Дня Строителя. Как, на ваш взгляд, растет ли престиж этой профессии? И каково будущее ее? С учетом того, что развиваются технологии, и специалист должен быть все более, скажем так, многофункциональным.

В принципе, профессия строителя – она всегда пользовалась и популярностью, и престижем, и уважением, безусловно. Потому что это созидательная профессия, когда результат своего труда можно, как говорится, увидеть, потрогать, пощупать. И оставить на долгие годы вперед. Поэтому всегда профессия строитель – она постоянно на особом счету. И говоря о престиже профессии, о дальнейшем развитии, уверен, что популяризация этого направления ни в коем случае не будет снижаться, а будет только расти. Почему? Потому что от чисто в некоторых случаях физического труда, да, тяжелого причем физического труда, мы переходим, соответственно, к современным технологиям, да, к моделированию и проектированию проектов, там, с использованием искусственного интеллекта. И на стройплощадках все больше применяются механизированные способы работы, что и ускоряет процесс строительства, безусловно, и повышает качество строительства. Ну и безусловно, соответственно, повышает требования к тем людям, которые выполняют эту работу. Поэтому, там, мы с вами обсуждали, как работаем над тем, как соответственно повышать качество кадров. Это то образование, изменение в этом образовании, которое есть, но вот которое регулярно происходит. Уверен, что и дальше профессия строитель будет пользоваться высоким авторитетом.

– Но очень часто люди, которые находятся внутри какой-то отрасли, когда заходит речь о молодом поколении, всегда говорят ну, не всегда, а часто говорят: "Вот, только не к нам! Только не к нам! Это тяжело, это сложно". Вот, вы бы рекомендовали сейчас молодым людям идти в строительную отрасль? Или пусть идут куда-нибудь в другое место?

Знаете, конечно бы рекомендовал, потому что любая стройка – это интересно, в первую очередь. Какой бы объект мы ни строили, да, всегда интересно получить конечный результат, его увидеть, и самое главное, понимать, что им будет пользоваться большое количество большое количество людей. Есть, конечно, суперсложные, уникальные, объекты строительства, в первую очередь, метростроение, или какое-то высотное строительство. Которые сложны сами по себе, как инженерные проекты. Ну и есть, соответственно, как инженерные, вроде как бы несложные проекты, типа школы, допустим, детского сада, но очень важные и нужные, которые позволяют нам, соответственно, будущим поколениям и развиваться, и учиться в новых условиях, соответственно, и обретать новые знания.

– На ваш взгляд, какие вызовы основные, вот, в будущем будут вставать перед строительной отраслью?

Эти вызовы – они всегда одинаковые. Ну, вовремя построить, как говорится, качественно, и в тот бюджет вписаться, который нам предписали. Стараемся с этим справляться. Задач много, объектов много. Ну, пока получается.

– Владимир Владимирович, это прекрасные, мне кажется, слова для завершения нашей беседы. Еще раз мы поздравляем всех, кто имеет отношение к строительству в Москве, а это и строители, и инженеры, и экономисты, это люди разных профессий. Так что поздравляем и желаем сил и здоровья.

Спасибо! Я тоже поздравляю всех строителей города Москвы. В строительной отрасли работает более 700 тысяч человек. Это и архитекторы, и инженеры, непосредственно те, кто работает на строительных площадках. Всем желаю, как говорится, строительных успехов. Спасибо!