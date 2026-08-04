На станции московского метро "Южный порт" появится мозаика из натурального камня

Эскалаторную зону станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве украсят мозаикой из разных пород натурального камня. Также на станции создадут двухуровневое освещенное пространство.

Главной особенностью станции станет интеграция автомобильного тоннеля в ее конструкцию. Внутри предусмотрено движение по 2–3 полосам в каждом направлении.

На какой стадии сейчас работы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

