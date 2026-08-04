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04 августа, 12:45

Транспорт

На станции московского метро "Южный порт" появится мозаика из натурального камня

На станции московского метро "Южный порт" появится мозаика из натурального камня

Строящаяся станция столичного метро "Южный порт" будет оформлена в индустриальном стиле

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Эскалаторную зону станции "Южный порт" Люблинско-Дмитровской линии метро в Москве украсят мозаикой из разных пород натурального камня. Также на станции создадут двухуровневое освещенное пространство.

Главной особенностью станции станет интеграция автомобильного тоннеля в ее конструкцию. Внутри предусмотрено движение по 2–3 полосам в каждом направлении.

На какой стадии сейчас работы? Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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