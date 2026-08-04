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04 августа, 03:40

Транспорт

"Новости дня": движение на участках Лианозовского проезда ограничат более чем на полгода

"Новости дня": движение на участках Лианозовского проезда ограничат более чем на полгода

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Движение на участках Лианозовского проезда ограничат более чем на полгода с 6 августа. Это связано со строительством инженерных сетей, передает столичный Дептранс.

Сначала для проезда будет недоступна полоса в сторону улицы Череповецкой. При этом движение полностью перекрывать не будут, оно сохранится по одной полосе. В целом ограничения на разных участках Лианозовского проезда продлятся до 5 марта 2027 года.

Подробнее – в программе "Новости дня".

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