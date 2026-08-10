На mos.ru запустили спецпроект о развитии Москвы

На mos.ru запустили специальный проект о развитии Москвы. В нем собраны данные о новых объектах и городских программах в сфере транспорта, строительства, медицины, образования, спорта, культуры, благоустройства и экологии. В каждом разделе – конкретные результаты, цифры, факты и фотографии.

Также горожане могут узнать, какие проекты реализуются сейчас и как Москва будет развиваться в ближайшие годы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.