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Новости

10 августа, 07:45

Город

На mos.ru запустили спецпроект о развитии Москвы

На mos.ru запустили спецпроект о развитии Москвы

Расписание поездов на Ярославском направлении МЖД изменится 15–16 августа

Движение затруднено на Варшавском шоссе из-за ДТП

"Утро": 25 градусов ожидается в Москве 10 августа

Автобусы м9, 265 и 778 временно не будут ходить через МЦД Рижская

"Новости дня": электробусы нового поколения вышли на маршрут № 409 в Вешняках

"Сити": в Пушкинском музее открылась выставка о буддийском искусстве

Сап-фестиваль прошел на реке Яуза в Москве

День строителя на ВДНХ отметили интерактивными выставками

В Москве похолодает до 16 градусов к концу следующей недели

На mos.ru запустили специальный проект о развитии Москвы. В нем собраны данные о новых объектах и городских программах в сфере транспорта, строительства, медицины, образования, спорта, культуры, благоустройства и экологии. В каждом разделе – конкретные результаты, цифры, факты и фотографии.

Также горожане могут узнать, какие проекты реализуются сейчас и как Москва будет развиваться в ближайшие годы. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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