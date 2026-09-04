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04 сентября, 11:15

Общество

Москвичам рассказали, где можно сделать прививку от гриппа

Москвичам рассказали, где можно сделать прививку от гриппа

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В Москве началась прививочная кампания против гриппа. Сделать прививки можно бесплатно в поликлиниках, школах, на работе и в 18 мобильных пунктах у станций метро, МЦК и МЦД. Вакцины являются неживыми, поэтому заболеть гриппом после прививки невозможно.

Через две недели после вакцинации у человека вырабатывается иммунитет к вирусу на весь сезон. Заместитель главного врача детской городской поликлиники № 133 Галина Глазкова отметила, что вакцинация является самым эффективным методом профилактики гриппа.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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