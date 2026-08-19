Россиянам рассказали, как правильно давать деньги в долг

Если есть вероятность того, что человек может не вернуть долг, лучше всего попросить его написать расписку, посоветовал экономический обозреватель Константин Цыганков. В это документе следует указать фамилию, имя, отчество, данные паспорта и сумму, которая дается в долг.

Желательно делать это в присутствии независимых свидетелей. Кроме того, в качестве доказательств может выступить транзакция, которую следует записать на видео.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.