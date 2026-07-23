"Госуслуги" могут стать полноценной соцсетью с лентой и сообществами. В правительстве России идет обсуждение развития сервиса до 2035 года.

Платформу планируют сделать многофункциональной. На ней можно будет оформить документы, пообщаться и поделиться, например, любимыми фотографиями.

Также среди других идей – семейные сервисы и агрегатор мероприятий. Поскольку каждый пользователь портала "Госуслуги" верифицирован, то защищенное взаимодействие между людьми, бизнесом и государством будет обеспечено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.