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23 июля, 07:15

Общество

"Госуслуги" могут стать полноценной соцсетью с лентой и сообществами

"Госуслуги" могут стать полноценной соцсетью с лентой и сообществами

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"Госуслуги" могут стать полноценной соцсетью с лентой и сообществами. В правительстве России идет обсуждение развития сервиса до 2035 года.

Платформу планируют сделать многофункциональной. На ней можно будет оформить документы, пообщаться и поделиться, например, любимыми фотографиями.

Также среди других идей – семейные сервисы и агрегатор мероприятий. Поскольку каждый пользователь портала "Госуслуги" верифицирован, то защищенное взаимодействие между людьми, бизнесом и государством будет обеспечено.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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