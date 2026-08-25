Врач Кондрахин рассказал, кому нельзя делать прививку от гриппа

Кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин объяснил, какие существуют противопоказания к вакцинации от гриппа и почему прививку нужно делать уже сейчас.

Кондрахин отметил, что сложности возникнут с теми, у кого есть аллергия на куриный белок, поскольку вакцина производится на его основе. Также откажут тем, у кого ранее наблюдалась аллергическая реакция на любую прививку или подъем температуры выше 37–40 градусов.

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