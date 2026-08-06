Участок для голосования откроют в госпитале Вишневского в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Мосгоризбирком согласовал создание избирательного участка в Военно-клиническом госпитале имени Вишневского к думским выборам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на секретаря Мосгоризбиркома Владимира Попова.

Ранее с инициативой образовать участок для голосования пациентов выступило руководство медучреждения. Для этого оно обратилось к территориальной избирательной комиссии. В итоге участок появится в филиале № 2 госпиталя, расположенном на территории Левобережного района на севере Москвы.

Голосование на выборах депутатов Госдумы 9-го созыва пройдет в течение трех дней, с 18 по 20 сентября. Россияне, находящиеся за рубежом, также смогут проголосовать как минимум в 31 стране мира, включая Белоруссию.

Всего в избирательном бюллетене будут представлены 11 партий: "Единая Россия", "Зеленые", КПРФ, ЛДПР, "Новые люди", "Справедливая Россия", "Яблоко", Партия пенсионеров, "Коммунисты России", "Родина" и Партия прямой демократии.

