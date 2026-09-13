Фрейндлих и Спиваков выступили с совместной программой в Доме музыки

В Московском международном Доме музыки с аншлагом прошла премьера программы "…Она и музыка и слово…". На одной сцене выступили народные артисты Алиса Фрейндлих и Владимир Спиваков.

Фрейндлих прочла стихи Мандельштама, Ахматовой, Гумилева и Цветаевой, а "Виртуозы Москвы" под управлением Спивакова исполнили произведения Баха, Шуберта, Чайковского, Рахманинова и Пьяццоллы.

Для Фрейндлих это стало первым выступлением на сцене Дома музыки более чем за 10 лет. После концерта зрители почти 10 минут аплодировали артистам стоя и поздравили Спивакова с днем рождения. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.