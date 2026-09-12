12 сентября, 11:00Культура
Фестиваль видеомэппинга "Сила в месте" можно посетить в "Лужниках"
В "Лужниках" проходит фестиваль видеомэппинга "Сила в месте", приуроченный к 70-летию олимпийского комплекса. Три вечера подряд фасад Большой спортивной арены превращается в огромный экран.
На нем оживают ключевые события из истории стадиона: от строительства до соревнований, побед и концертов. В фестивале участвуют восемь команд из России и Китая. Среди них начинающие световые художники и студии, отмеченные наградами международных конкурсов.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.