Фестиваль видеомэппинга "Сила в месте" можно посетить в "Лужниках"

В "Лужниках" проходит фестиваль видеомэппинга "Сила в месте", приуроченный к 70-летию олимпийского комплекса. Три вечера подряд фасад Большой спортивной арены превращается в огромный экран.

На нем оживают ключевые события из истории стадиона: от строительства до соревнований, побед и концертов. В фестивале участвуют восемь команд из России и Китая. Среди них начинающие световые художники и студии, отмеченные наградами международных конкурсов.

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