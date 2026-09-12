"Новости дня": фестиваль "Цвети, Москва!" проходит в столице

Фестиваль "Цвети, Москва!" проходит в столице. Москвичи могут увидеть скрытую жизнь местной природы. Одну из экскурсий провели в Старой фондовой оранжерее Главного ботанического сада. Посетители узнали о растениях, которые растут в Москве, и о новичках последних лет.

Специалист эколого-просветительского центра ГБС РАН Антон Кучеров сообщил, что гости могут совершить путешествие по странам и континентам, увидеть баобабы, какао, кофе и магнолии. В оранжерею привозят новые виды орхидей из экспедиций во Вьетнаме и Австралии.

Подробнее – в программе "Новости дня".