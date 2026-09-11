Финал летней спартакиады молодежного штаба юга Москвы прошел на стадионе "Огонек" в Бирюлеве Восточном. Это был кубковый турнир по мини-футболу. Играли четыре команды по пять человек, без замен.

Всего в рамках спартакиады состоялись десятки соревнований по волейболу, баскетболу, велоспорту и другим направлениям. Кроме того, были мастер-классы профессионалов.

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