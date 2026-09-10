Бесплатные тренировки проходят в Москве по проекту "Мой спортивный район"

В рамках проекта "Мой спортивный район" жители столицы могут посещать бесплатные тренировки. На дворовых и парковых площадках 10 сентября ждут любителей футбола и волейбола.

В водно-спортивном комплексе "Буревестник" пройдут занятия сапсерфингом. В клубе "Аквамарин" можно будет заняться танцевальным спортом. Занятия проводятся регулярно как в помещениях, так и на свежем воздухе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.