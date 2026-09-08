"Москва – столица спорта": тренировки по спортивному бриджу проходят в городе

В Москве проходят тренировки по спортивному бриджу. Бридж и шахматы являются единственными интеллектуальными видами спорта, признанными Международным олимпийским комитетом. По этим видам спорта проводятся чемпионаты мира, Европы и всероссийские соревнования.

Спортивный бридж является сложной игрой, которая требует тренировок и обучения в специальной школе. Занятия проводятся как онлайн, так и офлайн.

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