08 сентября, 13:00Спорт
"Москва – столица спорта": тренировки по спортивному бриджу проходят в городе
В Москве проходят тренировки по спортивному бриджу. Бридж и шахматы являются единственными интеллектуальными видами спорта, признанными Международным олимпийским комитетом. По этим видам спорта проводятся чемпионаты мира, Европы и всероссийские соревнования.
Спортивный бридж является сложной игрой, которая требует тренировок и обучения в специальной школе. Занятия проводятся как онлайн, так и офлайн.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.