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04 сентября, 18:45

Спорт

Новый спортивный кластер открылся в районе Ясенево

Новый спортивный кластер открылся в районе Ясенево

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Спортивно-досуговый кластер открылся на улице Айвазовского, дом 5, корпус 1, в районе Ясенево. Здесь завершилось комплексное благоустройство территории площадью почти 9 гектаров: спортивные площадки объединили с зонами отдыха и прогулочным пространством. В день открытия для гостей организовали спортивные активности и мастер-классы. В мероприятии по приглашению организаторов принял участие депутат Госдумы Роман Романенко.

"Кластер на улице Айвазовского построен по общему для Москвы принципу: спорт должен быть в шаговой доступности. На таких территориях жители могут заниматься физкультурой рядом с домом, а дети и подростки – выбирать подходящий вид спорта и проводить больше времени на свежем воздухе. Этот подход становится частью городской среды: спортивные локации появляются во время благоустройства дворов и общественных пространств. Чтобы возможности для занятий были доступны в течение всего года, в городе развиваются круглогодичные площадки. В этом году в Москве откроют 23 таких пространства, всего их будет 128: летом на них можно играть в футбол, баскетбол и волейбол, а зимой они будут работать как катки с искусственным льдом. Растет и число школьников, которые занимаются в столичных спортивных секциях. За прошлый год их количество увеличилось на 10% и достигло 350 тысяч человек", – сказал Романенко.

В кластере на улице Айвазовского обустроены футбольное поле и универсальная баскетбольная площадка. В зоне воркаута и фитнеса уложено травмобезопасное прорезиненное покрытие, установлено более 20 тренажеров для силовых и кардионагрузок, размещены брусья, турники и спортивный комплекс с полосой препятствий. Также разместили скейтпарк с каскадом фигур, имитирующих уличные препятствия. Для любителей настольных игр предусмотрены всепогодные столы.

В рамках проекта также модернизировали четыре детские игровые площадки с тематическими комплексами, обустроили прогулочную зону у прудов, установили скамейки, урны и новые опоры освещения. Проложено более 700 метров дорожек, а озеленение выполнено на площади 1 200 квадратных метров. Детскую и спортивную площадки, а также зоны тихого отдыха разграничивает живая изгородь.

Опробовать новые площадки гости смогли сразу после официальной части. На футбольном поле учились чеканить мяч, на баскетбольной площадке прошел мастер-класс по броскам в кольцо, а в зоне воркаута тренеры показывали, как правильно заниматься на уличных тренажерах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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