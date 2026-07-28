Врач Людмила Лапа назвала тренд на "лимфатическую ходьбу" спекуляцией

Лимфатическая ходьба помогает визуально уменьшить объемы тела и поддержать здоровье организма, сообщили эксперты. Насколько эффективен такой способ коррекции фигуры и что он из себя представляет, разбиралась Москва 24.

Новый способ похудеть?

В Сети завирусился фитнес-тренд на лимфатическую ходьбу, которая якобы помогает похудеть. Она представляет собой не просто прогулку, а целый тренировочный комплекс. Его можно считать простой привычкой, комфортно вписывающейся в обычную жизнь, рассказала эксперт по лимфатическому массажу Петра Госпик журналу British Vogue.

Она объяснила, что движения, сокращение мышц и дыхание помогают поддерживать циркуляцию лимфатической жидкости по всему телу. А значит, такой процесс избавляет от отеков и улучшает кровообращение.





Петра Госпик эксперт по лимфатическому массажу Это обычная ходьба, но с акцентом на глубокое дыхание, правильную осанку и естественные движения.

Однако Госпик добавила, что не стоит считать эту ходьбу методом очищения организма, поскольку за нейтрализацию вредных веществ отвечает не лимфа, а почки и печень. Специалист посоветовала рассматривать данные тренировки как поддержку циркуляции жидкости, а не как процесс "выведения токсинов".

Ранее в Сети также набрал популярность тренд на другой вид ходьбы – "безмолвный". Ее смысл заключается в пеших прогулках, во время которых нужно полностью отказаться от использования мобильных телефонов, плееров, наушников и любых других цифровых устройств. Те, кто практикует такой метод, отмечают, что подобный формат помогает эффективно снять напряжение и восстановить ресурсы нервной системы.

Спекуляция?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

При этом врач-терапевт вышей квалификации Людмила Лапа считает, что само название "лимфатическая ходьба" представляет собой определенную спекуляцию.

"Это обычная прогулка легким шагом, которая полезна всем. Она создает лимфодренаж, улучшает венозное и артериальное кровоснабжение", – отметила эксперт.

Она добавила, что в целом полезна любая ходьба и чтобы лимфатическая система работала нормально, здоровый человек должен проходить в день 3–5 километров. Если же наблюдаются проблемы с суставами, гулять много нельзя. В этом вопросе особенно важна консультация врача.





Людмила Лапа врач-терапевт вышей квалификации В целом лимфатическая система показывает, что у человека болит, где находится воспаление, инфекции, вирусы. Детоксикацию в организме проводят только два органа, и если лимфа не двигается, воспалительные белки накапливаются, появляются боль и отек. Значит, двигаться нужно обязательно. Это важно, чтобы лимфоциты и лейкоциты увидели очаг инфекции или воспаления – иммунного, аутоиммунного, ревматоидного.

Что касается проблемы появления отеков, то важно знать: лимфатическая и венозная системы идут параллельно. Если кровь густая, они не движутся, и в таком случае стоит обратить внимание на сердце. Поэтому застой жидкости в организме – повод обязательно посетить врача и установить причину, указала Людмила Лапа.

В свою очередь, спортивный физиолог, тренер Никита Скрипник напомнил в беседе с Москвой 24, что лимфа движется снизу вверх благодаря двум основным механизмам.

"Первый – мышечная помпа: при каждом шаге сокращение мышц ног (в первую очередь, икроножных) сжимает лимфатические сосуды и проталкивает жидкость вверх через систему клапанов. Второй – дыхательная помпа: глубокое диафрагмальное дыхание создает перепад давления в брюшной и грудной полостях, "присасывая" лимфу к центру", – объяснил эксперт.

Поэтому прогулка с ровной спиной, активной работой рук и глубоким дыханием задействует эти механизмы на 100%, добавил он.





Никита Скрипник спортивный физиолог, тренер Уменьшение объемов после такой ходьбы – это выведение застойной межтканевой жидкости, а не жиросжигание. Уходит визуальная рыхлость, спадают отеки с ног и талии, силуэт становится подтянутым. Потеря жировой ткани происходит исключительно за счет общего дефицита калорий.

Для максимальной эффективности эксперт предложил специальную технику ходьбы:

перекат стопы: наступать на пятку и мощно отталкиваться носком, что включает главную помпу голени;

работа рук: амплитудные движения согнутыми руками от плеча стимулируют отток к подключичным лимфоузлам;

осанка: раскрытая грудная клетка не зажимает диафрагму;

дыхание: ритмичный вдох носом с включением живота (диафрагмальное дыхание).

Тренер добавил, что оптимальная продолжительность тренировки – 20–30 минут энергичного шага без одышки. Также в качестве альтернативы он предложили такие упражнения, как подъемы на носки (20–30 повторений для активации мышц голени), вибрационную гимнастику (лежа на спине, потрясти поднятыми руками и ногами 1–2 минуты для гравитационного оттока). Кроме того, необходимо практиковать диафрагмальное дыхание: 10 глубоких вдохов животом в положении лежа, а также соблюдать водный баланс. Без достаточного питьевого режима лимфа густеет и застаивается, предупредил эксперт.