Эксперт Каневский предупредил об опасности оборудования для домашних тренировок

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, эффективны ли различные виды оборудования для домашних тренировок вроде хулахупа, диска для фитнеса и других.

Хулахуп

Задолго до того, как в России появился фитнес и фитнес-клубы, люди занимались самостоятельно физкультурой: одни с собственным весом тела, выполняя отжимания, приседания и другие упражнения, а другие пытались использовать разного рода оборудование, которое было доступно на тот момент в продаже в спортивных магазинах. Что это за предметы и можно ли действительно добиться результата, занимаясь с ними, – разберем в этом материале.

Хулахуп, или обруч, знаком не только людям старшего возраста, но и современным детям, так как данный снаряд часто используют на уроках физкультуры в садике или школе. Также обруч является обязательным элементом в художественной гимнастике.

При этом важно понимать, что занятия только с обручем сложно воспринимать как полноценную тренировку, так как у снаряда небольшая зона применения – как правило, талия. Да, обруч используют и для вращения руками или ногами, но это уже из области циркового искусства, а не фитнеса.

Какой положительный эффект может быть при занятиях с хулахупом:

при длительном вращении идет хороший расход калорий, особенно если обруч утяжеленный;

укрепляется сердечно-сосудистая система, так как повышается пульс и получается легкая кардиотренировка;

развивается координация, моторика и баланс;

укрепляются мышцы брюшного пресса как за счет давления обручем, так и за счет дополнительного сокращения мускулатуры (из-за вращений корпусом);

развивается подвижность тазобедренных суставов.

При этом есть и ряд недостатков. Например, активное вращение корпуса с обручем может быть нежелательно при проблемах со стороны позвоночника, особенно при наличии диагнозов "межпозвонковая протрузия" или "грыжа". Не рекомендуется использовать обруч и при диагнозе "коксартроз". Причем ухудшиться состояние может как из-за самого движения, так и из-за веса снаряда.

Помимо этого, утяжеленный обруч, особенно с массажными шариками, может повредить мышцы за счет избыточного давления, провоцируя образование синяков. Также возникают риски натирания кожи.

Плюс тяжелый обруч может оказывать сильное давление на внутренние органы, что может вызвать дискомфорт и боль.

Другими словами, воспринимать хулахуп как универсальный снаряд точно не стоит, а использовать его лучше в качестве разминки перед основной тренировкой – 5–10 минут умеренной работы.

Фитнес-диск

Небольшой и удобный снаряд для домашнего применения. Смысл тренировки на нем прост: встаете на диск двумя стопами, крепко держитесь за что-то устойчивое и начинаете выполнять вращение ног и таза в разные стороны. Так как у снаряда нет никаких вариантов изменения интенсивности, получается, что вращение происходит легко и без четко выраженной нагрузки, что делает тренировки на нем практически неощутимыми, а значит, и неэффективными, в том числе для тренировок мышц пресса, для которых он и применяется.

Более того, любые вращения могут быть опасны для позвоночного столба, поэтому использовать данный снаряд, как и хулахуп, можно только при отсутствии проблем со стороны позвоночного столба.

Ролик для пресса

Пожалуй, один из самых сложных видов тренировочного оборудования, заниматься на котором можно только при отсутствии каких-либо проблем со стороны позвоночника, а также плечевых, локтевых, коленных и тазобедренных суставов.

Тренажер представляет из себя колесо, иногда два, с рукоятками по бокам. Смысл упражнения достаточно простой: в исходном положении человек стоит либо на коленях, либо на стопах, а руками держится за рукоятки колеса. Задача – медленно, двигая колесо руками вперед, выпрямить корпус практически в горизонтали, а затем подкатить руки обратно к коленям или стопам.

Звучит легко, а вот выполнение крайне сложное.

Плюсы упражнения:

отлично развивает координацию и баланс, а также силу мышц и четкий контроль движения, иначе можно упасть;

в движении работает большой мышечный массив: полностью мышцы брюшного пресса, мышцы спины, в том числе широчайшие, мышцы рук, особенно трицепсы, дельтовидные и мышцы груди, а если делать упражнение с положения "ног", то полностью работают мышцы бедер, а также ягодицы.

Получается полноценное базовое упражнение. Но нужно понимать, что оно действительно крайне сложное, поэтому осваивать его нужно с коленей. Желательно, чтобы при выполнении вас еще и страховали, так как можно резко упасть лицом вниз.

Пружинный эспандер

А вот это отличный тренажер, который можно использовать для проработки всей мускулатуры тела. Главным его плюсом можно считать прочность. Пружины здесь значительно надежнее обычных, резиновых эспандеров. Но самое главное, что пружины можно отстегивать, легко меняя нагрузку. Плюс снаряд компактный, а значит, его можно брать с собой в путешествие.

Другими словами, действительно полезный и универсальный вид оборудования.