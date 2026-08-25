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25 августа, 10:00

Общество

"Качество жизни": врач рассказала, на что обращать внимание при выборе изотоника

"Качество жизни": врач рассказала, на что обращать внимание при выборе изотоника

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Кому необходимо пить этот напиток в летнее время? На что нужно обращать внимание при выборе изотоника? И какие изотоники помогут быстро зарядиться энергией?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-гастроэнтеролог, клинический диетолог, нутрициолог, Александра Ноев.

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