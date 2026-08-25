"Качество жизни": врач рассказала, на что обращать внимание при выборе изотоника

Изотоники – спасатели для организма! Как они помогают улучшить результаты тренировок? На самом ли деле они помогают снижать нагрузку на сердце во время спорта?

Кому необходимо пить этот напиток в летнее время? На что нужно обращать внимание при выборе изотоника? И какие изотоники помогут быстро зарядиться энергией?

На эти и другие вопросы в программе "Качество жизни" ответила врач-гастроэнтеролог, клинический диетолог, нутрициолог, Александра Ноев.

