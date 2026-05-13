13 мая, 16:44

Адвокат Конышев: прогулка по кладбищу может обернуться лишением свободы

Адвокат предупредил о риске уголовной ответственности после прогулки по кладбищу

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Прогулка по кладбищу может обернуться штрафом в размере до 300 тысяч рублей или лишением свободы на год по статье об оскорблении чувств верующих. Об этом Москве 24 рассказал адвокат Андрей Конышев.

СМИ ранее сообщили, что прогулки среди могил становятся все популярнее среди зумеров. Они уже положили начало новому тренду, который на Западе называют graveyard dating (кладбищенские свидания. – Прим. ред.).

По словам юриста, непосредственно прогулки по кладбищам не запрещены. Однако они могут подразумевать какие-либо увеселительные мероприятия или фотосъемку.

"Провокационная фотосъемка на кладбищах, в церквях, в местах, где люди приходят чтить память усопших родственников, например у Вечного огня, недопустима. Подростков замечали, когда они фотографировались рядом с ним в странных позах, распивали алкоголь и курили", – отметил Конышев.

По словам адвоката, чаще всего за такие действия не лишают свободы. К такому наказанию прибегали лишь в громких случаях, например, когда блогеры танцевали в храме.

Конышев также напомнил, что на кладбищах есть красивые памятники писателям. Поклонники их творчества фотографируются, чтобы проявить почтение. Однако в теории, чтобы сфотографировать памятник на кладбище, надо спросить разрешение у родственников усопшего, если они есть.

"Но в этом вопросе тонкая грань: если просто проходили мимо, постояли, посмотрели на необычный памятник, или фанаты пришли, чтобы помянуть автора, творчество которого очень нравится, ничего плохого в этом нет", – уточнил эксперт.

При этом некоторые случаи могут быть классифицированы как надругательство над местами захоронения, отметил юрист. К таковым относятся оставление пустой бутылки из-под алкоголя или мусора, нанесение граффити, публикация фото с непристойной надписью. Наказание за это может варьироваться от штрафа в размере максимум 40 тысяч рублей до ареста на срок до трех месяцев.

Ранее эксперты отметили другой тренд зумеров – на посещение храмов и поиск пары на богослужениях. Подобная тенденция особенно развита в США, однако ее подхватили и в России. Зумеры общаются после служб, встречаются в кофейнях, вместе читают религиозную литературу и продолжают общение онлайн.

