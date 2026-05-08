Адвокат Ульяненко: "фудкортицам" за хулиганство в ТЦ грозит арест до 15 суток

Тренд на "фудкортниц" набирает популярность в интернете: юные девушки собираются у общепита в торговых центрах и проводят там часы. Причем зачастую их поведение весьма агрессивно. В чем причина такого досуга и на какие проблемы он указывает, расскажет Москва 24.

Челки, чокеры и хамство

В соцсетях набирает популярность тренд на "фудкортниц": группы девушек-подростков (школьниц старших и средних классов или студенток колледжей) "оккупируют" фудкорты торговых центров, заказывая минимум еды, громко общаются, курят электронные сигареты и провоцируют других посетителей.

Их отличительными чертами считаются стиль 2000-х годов (челки, чокеры, макияж в виде звездочек). По словам очевидцев, девушки нередко демонстрируют хамство, устраивают драки и попытки спровоцировать окружающих ради контента.

Если подростки нарушают общественный порядок, следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, рассказал Москве 24 адвокат Виталий Ульяненко.

"Также можно попросить подойти представителя охраны торгового центра, но у них ограниченные права: они могут только в словесной форме потребовать прекратить нарушать общественный порядок. Административный инструментарий – составление протокола – есть только у правоохранительных органов", – добавил он.





Виталий Ульяненко адвокат Мой совет: если есть грубое нарушение общественного порядка и неуважительное приставание к окружающим, администрация заведения должна вызвать наряд полиции.

Ответственность, грозящая "фудкортницам", зависит от содеянного. По словам правозащитника, если девушки просто громко себя ведут, их достаточно вывести с территории.

"Если есть состав статьи о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ) – нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, – может быть назначено административное наказание в виде штрафа от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток", – пояснил эксперт.

По закону ответственность по статье 20.1 КоАП РФ наступает с 16 лет. Если подросток не достиг этого возраста, действуют другие составы, которые могут применяться в отношении родителей за ненадлежащее воспитание детей (5.35 КоАП РФ).

"С несовершеннолетними будет проведена профилактическая беседа о недопустимости такого поведения, а на родителей могут быть наложены санкции – предупреждение либо штраф до 2 000 рублей", – резюмировал Ульяненко.

Ранее зампред комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев предложил создать для подростков, собирающихся в торговых центрах, комфортные пространства для досуга – на базе студенческих городков и заводов, сообщает News.ru. По его словам, там молодежь сможет полноценно проводить свободное время, а не просто "пить кофе".

Зампред подчеркнул, что массовое пребывание молодых людей на фудкортах возникает от скуки и ощущения "чужеродности в мире взрослых".

"Молодежь массово голосует ногами за те места, где создана комфортная, неформальная среда для общения", – сказал Толмачев.

Виноваты соцсети?

Семейный психолог Юлия Метлова рассказала Москве 24, что этот тренд является формой подростковой социализации, а не проявлением меркантильности, заключающемся в экономии на еде.

"Подростковый возраст – период, когда для человека становится критически важным чувство принадлежности к группе. И подростки собираются не столько ради еды, сколько ради общения, ощущения "мы" и совместного пространства. Фудкорт оказывается очень удобной средой – тепло, безопасно, бесплатно, и никто не требует что-то заказывать, как в кафе", – пояснила специалист.

Кроме того, для многих подростков это современный аналог двора, который был естественным местом встречи у предыдущих поколений, добавила она.





Юлия Метлова семейный психолог Соцсети формируют ощущение, что нужно быть заметным, принадлежать к какому-то стилю, сообществу или тренду. И поэтому появляются такие названия, какие-то визуальные коды, музыка, манера поведения. Все это помогает почувствовать подростку свою идентичность.

Согласно мнению эксперта, каждое поколение создает свои формы объединения, язык и ритуалы.

"Просто сейчас это происходит не во дворе или на лавочке, а в торговом центре и одновременно в социальных сетях. Иногда взрослым такое поведение может казаться вызывающим или шумным и действительно быть таким", – отметила психолог.

Однако очень важно разделять: есть обычная подростковая групповая динамика, а есть реальная агрессия или нарушение границ поведения, заключила она.

