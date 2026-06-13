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13 июня, 16:00

Общество

"Спецреп": нишевые

"Спецреп": нишевые

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В центре Москвы сформировалась особая каста людей – у них свои кафе и бары, в которые не пускают обычных людей, свой дресс-код, свои увлечения. Они ввели в жизнь понятие "нишевых" – чуть ли не слова года в столице.

Почему "нишевыми" становятся давно забытые вещи – бильярд, музыка на кассетах, прически-маллет и многое другое? Можно ли стать нишевым, если ты обычный офисный работник – и что для этого нужно сделать? Как нишевым стали называть все подряд и почему – об этом в новом выпуске "Специального репортажа".

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