"Спецреп": нишевые

В центре Москвы сформировалась особая каста людей – у них свои кафе и бары, в которые не пускают обычных людей, свой дресс-код, свои увлечения. Они ввели в жизнь понятие "нишевых" – чуть ли не слова года в столице.

Почему "нишевыми" становятся давно забытые вещи – бильярд, музыка на кассетах, прически-маллет и многое другое? Можно ли стать нишевым, если ты обычный офисный работник – и что для этого нужно сделать? Как нишевым стали называть все подряд и почему – об этом в новом выпуске "Специального репортажа".

