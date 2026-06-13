Дерево упало на автобус с пассажирами в подмосковном Щелкове

В подмосковном Щелкове на Центральной улице дерево упало на автобус, который в этот момент подъехал к остановке. Информация о пострадавших уточняется. На месте работают экстренные службы.

Тем временем мощный ливень с грозой накрыл Одинцовский округ. Из‑за ухудшения погоды в столичном Дептрансе призвали водителей соблюдать дистанцию, снижать скорость и быть особенно внимательными на дорогах.

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