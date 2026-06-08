Почти 24 тысячи гектаров муниципальных земель обработают от борщевика в Подмосковье

В Подмосковье запланировали обработать от борщевика почти 24 тысячи гектаров муниципальных земель. Если растение появилось на частной земле, бороться с ним обязан владелец участка, иначе ему грозит штраф в 5 тысяч рублей.

Под Дмитровом 8-летняя девочка получила серьезный химический ожог глаза после того, как в него попал сок растения. Заместитель главы московского Союза юристов Александр Толмачев отметил, что ответственность за безопасность ребенка во время прогулки несут родители.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.