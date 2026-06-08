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08 июня, 11:15

Общество

Цены на воду и мороженое выросли в Москве с приходом жары

Цены на воду и мороженое выросли в Москве с приходом жары

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С наступлением жаркой погоды в Москве вырос спрос на воду и мороженое. В этом году сезон начался раньше обычного, а цены на популярные летние товары выросли уже в первые дни высокой температуры.

Ранее в опросе телеканала Москва 24 89% зрителей сообщили, что не готовы переплачивать за сезонные товары в парках и предпочитают подождать более выгодных цен или принести необходимые продукты с собой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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