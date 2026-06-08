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08 июня, 07:15

Транспорт

Специалисты напомнили водителям правила эксплуатации автомобиля в жару

Специалисты напомнили водителям правила эксплуатации автомобиля в жару

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Летом одной из самых распространенных проблем становится перегрев двигателя. Специалисты напомнили водителям о подготовке автомобилей к жаркой погоде.

Автомеханики рекомендуют проверять состояние радиатора и своевременно менять загрязненные фильтры. Кроме того, специалисты советуют не оставлять автомобиль под прямыми солнечными лучами, использовать защитные экраны под лобовым стеклом и регулярно мыть машину, чтобы избежать скопления грязи и пыли.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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