Таксистам в России могут закрыть доступ к заказам за нарушение режима работы

В России прорабатывают механизм, который может ограничивать переработки таксистов и предусматривать отключение нарушителей от агрегаторов. Мера будет применяться к водителям, которые систематически нарушают режим труда и отдыха.

Сейчас рабочая неделя таксиста не должна превышать 40 часов, а продолжительность смены составляет 10 часов с возможным продлением еще на 2 часа для завершения поездки.

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