Эксперт Каневский назвал лучшие направления в фитнесе для борьбы со стрессом

Обозреватель Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, как регулярные тренировки помогают поддерживать ментальное здоровье.



Вспоминается советский плакат, на котором изображен штангист, держащий снаряд над головой, и лозунг: "Нет настроения заниматься – занимайся без настроения!". И как бы странно этот девиз ни звучал сейчас, если мы говорим о тренировках, направленных на достижение серьезной цели (например, участвовать в соревнованиях), иногда действительно приходится заниматься не просто без настроения, а даже через силу, через не хочу. Ведь только такой подход дает необходимый результат, особенно в спорте. Нужно обязательно терпеть.

Другое дело, если человек не ставит перед собой серьезных спортивных задач, а сами тренировки воспринимает как способ поддержания не только физического, но и ментального здоровья, когда нагрузка совершенно другая.

Как выглядят такие тренировки – разберем в этом материале.



Для начала, давайте определимся с понятием "ментальное здоровье". По версии Всемирной организации здравоохранения, это состояние благополучия, при котором человек может реализовывать свой потенциал, справляться со стрессом, продуктивно работать и вносить вклад в жизнь общества.

И действительно, тренировки как разновидность смены деятельности, даже если мы говорим о серьезных нагрузках, не просто помогают абстрагироваться от стресса в моменте. Физическая активность запускает ряд механизмов адаптации, благодаря которым нервная система становится более лабильной (менее восприимчивой к стрессам). Например, тренировки помогают мозгу лучше управлять эмоциями: растет уровень веществ, которые снижают тревожность и улучшают настроение. Организм учится быстрее "гасить" стресс – уровень гормона кортизола после напряженной ситуации быстрее приходит в норму. Помимо этого, в мозге активнее появляются новые нервные связи – это помогает легче подстраиваться под новые задачи и быстрее учиться.

Также кровь лучше питает мозг: к клеткам поступает больше кислорода, и они быстрее восстанавливаются после умственной работы. Кроме того, регулярные нагрузки тесно связаны с дисциплиной, что помогает грамотнее формировать график работы, распределять другие задачи, что суммарно также снижает стресс.



При этом сами по себе тренировки имеют и обратный эффект: накапливается общая усталость, сохраняется мышечная боль, возможны мелкие травмы или растяжения – все это суммарно приводит к переутомлению и ухудшению психологического комфорта, ведь не всегда есть возможность грамотно восстанавливаться после занятий.

Именно поэтому и появился тренд на такие нагрузки, где нет избыточности, потребности преодолевать себя, заставлять ходить во что бы то ни стало. Основная их задача – умеренная физическая активность, для которой нет необходимости преодолевать себя и работать на износ.

Благодаря такому подходу человек не переживает, что не "улучшил свои результаты" или пропустил тренировку, он занимается в удовольствие и тогда, когда есть время.

Что касается непосредственно тренировок, к которым можно отнести данное направление, то это практически все виды фитнеса в дозированном режиме. К примеру, бег трусцой (умеренный темп) – один из лучших видов нагрузок, когда нет избыточности, а ровный ритм движения прекрасно стабилизирует нервную систему. Причем идеально, если есть возможность бегать на свежем воздухе, в парке, чтобы перед глазами менялась картинка – это гораздо приятнее, чем смотреть в одну точку в фитнес-клубе.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Японская ходьба. Направление, специально разработанное японскими врачами для тех, кому бег и другие интересные нагрузки нежелательны. В первую очередь это пациенты с избытком веса тела, а также люди старше 40 лет. При этом такие занятия прекрасно подходят в формате поддержания ментального здоровья, так как снова нет работы на преодоление. Смысл методики прост: здесь идет чередование ходьбы в умеренном темпе с периодами ускорения. По сути, это интервальная тренировка, а классической схемой принято считать метод "3–3", когда человек 3 минуты идет в легком темпе и 3 – в быстром.

Танцевальные направления. Пожалуй, одни из самых позитивных направлений в фитнесе. Думаю, это связано не только с танцами как таковыми, но и музыкой, а также общей атмосферой урока. Хорошим, положительным эмоциональным эффектом обладают парные танцы: не зря их рекомендуют для укрепления отношений.

Йога – это направление улучшает осознанность, мощно снижает уровень кортизола. Важно, что тренировки должны быть в умеренном темпе.

Пилатес развивает контроль над телом, успокаивает нервную систему. Также легкая растяжка помогает снять мышечные зажимы, напряжения, что снижает и общий стресс.

В свою очередь, силовые тренировки умеренной интенсивности повышают уверенность в себе, стабилизируют эмоциональный фон. А зимой прекрасно подойдут беговые лыжи, также в легком темпе. При этом горные или сноуборд из-за высокой общей нагрузки и повышенных рисков травматизации лучше исключить при подобном антистресс-подходе.