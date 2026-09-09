Новый сезон проекта "Спортивные выходные" стартует в Москве 12 сентября

Новый сезон проекта "Спортивные выходные" начнется в Москве 12 сентября. Из-за похолодания тренировки перенесут с улицы в помещения.

Москвичи смогут присоединиться к занятиям на одной из 15 площадок. Среди них – технопарк "Сколково", Южный и Северный речные вокзалы, торгово-развлекательные центры и спортивные студии. Для участия необходима регистрация.

Об этом и других темах – в эфире телеканала Москва 24.