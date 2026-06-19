19 июня, 17:20События
На фестивале "Конное достояние" представили более десятка национальных пород лошадей
Столица на коне: в усадьбе "Люблино" открылся IV Фестиваль национальных пород лошадей "Конное достояние". В этот раз его программа посвящена казачьей культуре. Гости мероприятия могут познакомиться с играми, традициями, ремеслами, а также верными спутниками казаков – лошадьми.
Главное событие фестиваля – театрализованные и спортивные выводки, на которых можно увидеть более десятка пород лошадей: от донских и черноморских до арабских скакунов.
Посетители могут узнать о секретах джигитовки и оценить, как мастерски владеют холодным оружием виртуозы фланкировки.
А для юных гостей организаторы подготовили народные игры, творческие активности и даже соревнования по хоббихорсингу.
О конных традициях России узнала ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева.