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10 сентября, 08:00

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Футболист Иван Олейников стал игроком ЦСКА

Футболист Иван Олейников стал игроком ЦСКА

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Футболист Иван Олейников стал игроком московского ЦСКА. Полузащитник подписал контракт до конца июня 2029 года. За армейцев он будет играть под 19-м номером. Иван является воспитанником Академии ЦСКА. Впервые он попал в клуб в 7 лет, прошел все возрастные группы и молодежную команду.

Москвичей приглашают выполнить нормативы ГТО в эту субботу, 12 сентября, в парке "Крылатские холмы". Для участников подготовят специальные зоны, где можно проверить силы и получить знак отличия. Гостей ждут соревнования, мастер-классы, конкурсы и викторина.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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