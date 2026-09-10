Need To Know: американская порномодель Перес получила год тюрьмы за неуплату налогов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/natalierosemonroe

Американская порномодель Кайли Перес получила год тюрьмы, поскольку не платила налоги, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Need To Know.

Под псевдонимом Натали Монро Перес выкладывала откровенные фотографии и видео на OnlyFans. В социальных сетях у нее свыше 2,6 миллиона подписчиков. Заработок на публикациях составил около 5,4 миллиона долларов, то есть примерно 467 миллионов рублей.

В 2019 году она подала недостоверную декларацию в налоговые органы, а с 2020 по 2023 год скрывала доходы и не выплатила примерно 1,5 миллиона долларов налогов (почти 130 миллионов рублей).

В мае модель признала свою вину. Суд Тампы во Флориде в конце августа назначил ей год заключения в федеральной тюрьме. После освобождения Перес будет под надзором еще один год.

Агент Рон Лоекер, который вел расследование, заявил, что если кто-то выбирает роскошную жизнь вместо выполнения налоговых обязательств, последствия наступят неизбежно.

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