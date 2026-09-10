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10 сентября, 10:40

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Need To Know: американская порномодель Перес получила год тюрьмы за неуплату налогов

Порномодель из США получила год тюрьмы за неуплату налогов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/natalierosemonroe

Американская порномодель Кайли Перес получила год тюрьмы, поскольку не платила налоги, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Need To Know.

Под псевдонимом Натали Монро Перес выкладывала откровенные фотографии и видео на OnlyFans. В социальных сетях у нее свыше 2,6 миллиона подписчиков. Заработок на публикациях составил около 5,4 миллиона долларов, то есть примерно 467 миллионов рублей.

В 2019 году она подала недостоверную декларацию в налоговые органы, а с 2020 по 2023 год скрывала доходы и не выплатила примерно 1,5 миллиона долларов налогов (почти 130 миллионов рублей).

В мае модель признала свою вину. Суд Тампы во Флориде в конце августа назначил ей год заключения в федеральной тюрьме. После освобождения Перес будет под надзором еще один год.

Агент Рон Лоекер, который вел расследование, заявил, что если кто-то выбирает роскошную жизнь вместо выполнения налоговых обязательств, последствия наступят неизбежно.

Ранее соцсеть Х официально разрешила пользователям создавать, распространять и просматривать контент для взрослых, включая порно. Авторы должны помечать такие посты, чтобы публикации скрывались от лиц младше 18 лет. Кроме того, контент не будет доступен тем, кто не указал дату рождения.

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