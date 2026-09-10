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10 сентября, 10:42

Политика

ВС РФ ударили по складу БПЛА в Киеве

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы РФ нанесли удар по складу беспилотников в Киеве. Об этом сообщили в Минобороны России со ссылкой на кадры объективного контроля.

Атака была реализована с применением беспилотников "Герань-4 сикер". В результате цель была поражена.

В ночь на 10 сентября российские военные нанесли групповые удары по логистическим центрам и морским портам Украины, а также по судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины. В результате атак с применением ударных БПЛА был поражен склад беспилотников в Николаеве, предназначенный для обеспечения украинских военных.

Кроме того, были уничтожены объекты инфраструктуры распределительного центра таможенного терминала в порту Черноморск Одесской области. Они использовались для разгрузки и хранения грузов военного назначения, поставляемых иностранными государствами. Помимо этого, удалось ликвидировать 2 сухогруза, которые доставляли грузы для ВСУ в порт Одессы. Также поражен буксир, сопровождавший их.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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